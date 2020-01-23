Головоломка The Bridge стала бесплатной в Epic Games Store

Сегодня в магазине Epic Games Store стала бесплатной головоломка The Bridge. Забрать ее может любой желающий – без каких-либо затрат и до 30 января 2020 года. В следующий раз EGS подарит не менее занимательный проект – Farming Simulator 19.

The Bridge вышла на PC еще в 2013 году и имеет в Steam очень положительные отзывы. Всего игра насчитывает 48 загадок, которые построены на манипуляциях с пространством: гравитационных воронках, дополнительных измерениях и других выкрутасах госпожи физики. Внешне и структурно уровни основаны на творчестве художника Маурица Эшера.



