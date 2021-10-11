НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0

Головоломка для спидраннеров Immortus Temporus вышла на PS4

Опубликовано: вчера, 18:01:21, Jiburagan
Поделиться:  

Необычная головоломка Immortus Temporus, созданная спидраннерами для спидраннеров, сегодня вышла на Playstation 4.

Игра состоит из набора испытаний, каждое из которых можно пройти множеством разных способов. Они выстроены с учетом механик, к которым обычно прибегают профессиональные спидраннеры. Возрождение и рестарт в игре происходят моментально. Игровые механики можно и нужно обманывать, чтобы выиграть драгоценные секунды и превзойти свой рекорд.

Immortus Temporus доступна на PC, Nintendo Switch, а теперь еще и на Playstation 4.

Вам также может быть интересно
Rockstar анонсировали ремастер классических GTA В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены. В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition... Rockstar анонсировали ремастер классических GTA TORGI за King's Bounty II Следующий розыгрыш состоится 15 октября. Успей испытать удачу! Deathloop получает RedDevil. TORGI за King's Bounty II
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
9 час. 6 мин. назад0Тизер нового хоррора Wronged Us 9 час. 29 мин. назад1Анонсирован симулятор средневекового замка Castle Manager 10 час. 0 мин. назад0Новый геймплей перезапуска Saints Row вчера, 20:12:090Событие Doktor's Curse в Raindow Six Siege начнется 12-го октября вчера, 18:44:492Трейлер кампании Call of Duty: Vanguard вчера, 18:01:210Головоломка для спидраннеров Immortus Temporus вышла на PS4 вчера, 17:36:130Evil Genius 2: World Domination выйдет на консолях 30-го ноября
Новости игр
Rockstar анонсировала ремастер классических GTAИГРЫ Rockstar анонсировала ремастер классических GTA В сети ходило множество слухов о том, что Rockstar Games готовит ремастеры старых частей Grand Theft Auto, и сегодня эти слухи были официально подтверждены. В сборник, получивший название GTA Trilogy: The Definitive Edition... Resident Evil 7 стала самой успешной игрой в серииИГРЫ Resident Evil 7 стала самой успешной игрой в серии В своем пресс-релизе издательство Capcom поведало об успехах Resident Evil 7. Тираж напечатанных копий превысил 10 миллионов, что бьет рекорды всех остальных игр серии... Новый геймплей перезапуска Saints RowИГРЫ Новый геймплей перезапуска Saints Row Студия Volition Inc. поделилась двухминутным роликом геймплея альфа-версии грядущего перезапуска Saints Row. В нем демонстрируется система вождения, которая на первый взгляд не так уж сильно отличается от оригинала...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Evil Genius 2: World Domination выйдет на консолях 30-го ноябряCtrl + стрелка вправо