Головоломка для спидраннеров Immortus Temporus вышла на PS4

Необычная головоломка Immortus Temporus, созданная спидраннерами для спидраннеров, сегодня вышла на Playstation 4.

Игра состоит из набора испытаний, каждое из которых можно пройти множеством разных способов. Они выстроены с учетом механик, к которым обычно прибегают профессиональные спидраннеры. Возрождение и рестарт в игре происходят моментально. Игровые механики можно и нужно обманывать, чтобы выиграть драгоценные секунды и превзойти свой рекорд.

Immortus Temporus доступна на PC, Nintendo Switch, а теперь еще и на Playstation 4.