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Sash Опубликовал Sash 0
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«Гнев небес» - новый апдейт для шутера Cuisine Royale

Опубликовано: вчера, 10:33:50
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Компания Gaijin Entertainment и студия Darkflow Software объявили о выходе нового обновления «Гнев небес» для онлайн-шутера Cuisine Royale. Теперь герои игры смогут разносить врагов в клочья из пушек бронетехники, бомбардировать их метеоритным дождем и сжигать коктейлями Молотова.

Апдейд добавляет в арсенал персонажей Cuisine Royale еще больше легендарных образцов вооружения, среди которых пехотная версия винтовки Мосина, немецкий пистолет-пулемет MP 41 и скорострельный американский револьвер Colt New Service M1909. Самая яркая новинка – коктейль Молотова, зажигательная граната времен Второй мировой войны. Она разбрызгивает горящую смесь, которая прилипает к людям, продолжая наносить урон даже тем, кто сумел вырваться из зоны поражения.

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К списку доступного в Cuisine Royale транспорта впервые добавится бронетехника с оружием. Luftvärnsterrängdragbil M40 – зенитная самоходка с автоматической пушкой калибра 40 мм и боезапасом в 20 снарядов. Metropolitana – боевая разведывательная машина с пушкой калибра 20 мм и боекомплектом в 100 снарядов. Управлять вооружением можно только с кресла стрелка, поэтому для ведения огня на ходу нужно играть в команде. Бронетехника будет встречаться на картах редко, но ее легко обнаружить на расстоянии с помощью особых предметов экипировки – например, леопардовых трусов.

 

Скриншот игры Cuisine Royale

 

Мистический ритуал Небесный гнев, в честь которого названо обновление, вызывает смертоносный метеоритный дождь, поражающий случайные области внутри безопасной зоны. Знак Щита создает укрытие – отличный способ спрятаться от огня на открытой местности. Ловушка Коктейль Молотова подкидывает под ноги врагу зажигательную гранату. Наконец, Ритуал второго дыхания позволяет всем игрокам на карте использовать уникальные сверхспособности героев без паузы между применениями.

Больше подробностей об изменениях можно узнать на официальном сайте Cuisine Royale.

Играть в Cuisine Royale
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