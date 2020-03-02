Гениально: у PC-версии Death Stranding появилась дата релиза

Только что издательство 505 Games и студия Kojima Productions поделились точной датой релиза PC-версии Death Stranding. Был опубликован тематический трейлер, в конце которого обозначен заветный день – 2 июня 2020 года.

Death Stranding – это медитативное приключение с глубоким и кинематографичным сюжетом от Хидео Кодзимы. В роли Сэма Бриджеса вы будете путешествовать по опустошенным Соединенным Штатам, пытаясь соединить отдельные коммуны людей и тем самым спасти человечество от неминуемой гибели.

Компьютерная Death Stranding сможет похвастаться фоторежимом, поддержкой 60 FPS, а также уникальным косметическим контентом из Half-Life (элементы костюма из Alyx, клапан Valve, очки Гордона Фримена и кепка хедкраба для главного героя). Предзаказ игры уже доступен.