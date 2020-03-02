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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Гениально: у PC-версии Death Stranding появилась дата релиза

Опубликовано: 11 час. 10 мин. назад
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Только что издательство 505 Games и студия Kojima Productions поделились точной датой релиза PC-версии Death Stranding. Был опубликован тематический трейлер, в конце которого обозначен заветный день – 2 июня 2020 года.

Death Stranding – это медитативное приключение с глубоким и кинематографичным сюжетом от Хидео Кодзимы. В роли Сэма Бриджеса вы будете путешествовать по опустошенным Соединенным Штатам, пытаясь соединить отдельные коммуны людей и тем самым спасти человечество от неминуемой гибели.

Компьютерная Death Stranding сможет похвастаться фоторежимом, поддержкой 60 FPS, а также уникальным косметическим контентом из Half-Life (элементы костюма из Alyx, клапан Valve, очки Гордона Фримена и кепка хедкраба для главного героя). Предзаказ игры уже доступен.

PC Release Date Trailer
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 час. 26 мин. назад
Убийца – дворецкий!
Да-да, спасибо консольщикам за бета-тесты, уж летом-то ПК-бояре наверстают!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10 час. 55 мин. назад
Начало лета, неплохо. Жаль, дороговато.
P.S. на правах рекламы напомню, что Death Stranding - лучшая игра прошлого года по версии голосования пользователей Gamer-info. Полные результаты голосования - здесь gamer-info.com
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