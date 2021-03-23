Геймплейный трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Украинская студия Frogwares опубликовала новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One. В ролике демонстрируются многие геймплейные элементы грядущей игры – от драк до изучения окружения и сбора улик.

Первые кадры видео показывают, как Шерлок Холмс гуляет по открытому миру средиземноморского острова. Затем можно увидеть сбор улик, гардероб протагониста и сражения на ближней дистанции. Пистолет у главного героя тоже есть, но он по большей части используется для разрушения всяких объектов. Это поможет получить преимущество в битвах.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.