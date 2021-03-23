НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
601436
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (6)

Геймплейный трейлер Sherlock Holmes Chapter One

Опубликовано: 43 мин. назад
Поделиться:  

Украинская студия Frogwares опубликовала новый трейлер Sherlock Holmes Chapter One. В ролике демонстрируются многие геймплейные элементы грядущей игры – от драк до изучения окружения и сбора улик.

Первые кадры видео показывают, как Шерлок Холмс гуляет по открытому миру средиземноморского острова. Затем можно увидеть сбор улик, гардероб протагониста и сражения на ближней дистанции. Пистолет у главного героя тоже есть, но он по большей части используется для разрушения всяких объектов. Это поможет получить преимущество в битвах.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Official Gameplay Reveal Trailer
Вам также может быть интересно
Представлена Life Is Strange: True Colors Студия Deck Nine и издательство Square Enix анонсировали повествовательное приключение Life Is Strange: True Colors. Концепция игры верна предыдущим частям: пользователи будут двигаться по сюжету, совершая выбор, который... Представлена Life Is Strange: True Colors TORGI за Cyberpunk 2077 Следующий розыгрыш состоится 26 марта. Успей испытать удачу! Little Nightmares II получает Marius. TORGI за Cyberpunk 2077
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
43 мин. назад0Геймплейный трейлер Sherlock Holmes Chapter One 22.03.2021 10:36:343Системные требования Resident Evil Village 19.03.2021 18:38:260Супергеройский боевик Gotham Knights перенесли 19.03.2021 15:57:131Payday 3 все еще выйдет, но не скоро 19.03.2021 10:24:181Анонс сборника Life is Strange Remastered Collection 19.03.2021 09:48:110Представлена трилогия Tomb Raider: Definitive Survivor 18.03.2021 20:24:402Новый трейлер Forspoken – бывшей Project Athia
Новости игр
Анонс сборника Life is Strange Remastered CollectionИГРЫ Анонс сборника Life is Strange Remastered Collection Помимо новой Life Is Strange: True Colors, компания Square Enix анонсировала сборник из двух частей серии, Life is Strange и Life is Strange: Before the Storm, которые получили улучшенные визуальные эффекты и анимацию... Sony представила новый контроллер для PS5 VRИГРЫ Sony представила новый контроллер для PS5 VR Компания Sony представила новый контроллер для игры в виртуальной реальности для PlayStation 5. По дизайну он похож на сферу, что позволит легко и уверенно держать его в руках, а также двигать ими как угодно... Новый трейлер Forspoken – бывшей Project AthiaИГРЫ Новый трейлер Forspoken – бывшей Project Athia Студия Luminous Productions и издательство Square Enix поделились подробностями об экшен-RPG Project Athia, которую анонсировали в прошлом году. Во-первых, игра получила новое название – Forspoken. Во-вторых, пользователям показали...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Системные требования Resident Evil VillageCtrl + стрелка вправо