Геймплейный трейлер Help Will Come Tomorrow

Help Will Come Tomorrow

Help Will Come Tomorrow NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Компания Klabater и команда Arclight Creations анонсировали несколько месяцев назад колоритный выживастик под названием Help Will Come Tomorrow. Теперь же они продемонстрировали различные геймплейные механики игры, опубликовав тематический трейлер.

События Help Will Come Tomorrow развернутся в Сибири 1917 года – посреди заснеженной тайги, где потерпел крушение пассажирский поезд. Вам придется играть за девять уникальных персонажей, которые принадлежат к различным классам, имеют собственные предыстории, характеры и убеждения.

Чтобы герои не погибли, вы должны будете исследовать окружающие земли, собирать ресурсы, расширять лагерь, решать вопросы безопасности и здоровья. Не менее важной окажется мораль выживших, которую будут подтачивать разногласия и споры.

Релиз Help Will Come Tomorrow состоится в апреле 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.