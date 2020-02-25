НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
822443
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
71Место:1102 / 1530
Общая информацияНовости (66)Блоги (4)Видео (54)Скриншоты (44)Геймарт (13)Обои (9)Достижения

Геймплейный трейлер DLC «Мрачная буря» для TESO

Опубликовано: вчера, 17:28:49
Поделиться:  

Компания Bethesda Softworks опубликовала геймплейный трейлер дополнения «Мрачная буря», которое пользователи The Elder Scrolls Online уже могут опробовать на персональных компьютерах. Что касается версий для PS4 и Xbox One, то они появятся в продаже только 10 марта.

«Мрачная буря» добавляет в игру два крупных подземелья. В Ледяном Пределе героям вместе с Лирис Титанорожденной предстоит разыскать пропавшую экспедицию, сокрушить ведьм и остановить магический шторм. Нечестивая Могила же, напичканная мародерами, откроет игрокам секрет, связанный с глобальной угрозой всего сезона «Темное сердце Скайрима».

Harrowstorm Gameplay Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
Будущее стриминга: чем обернется война площадок Стриминг – один из самых привлекательных рынков для крупных компаний, специализирующихся на заработке в виртуальном пространстве. Десятки тысяч пользователей ведут прямые трансляции и создают контент, а сотни миллионов зрителей наблюдают за ними. Будущее стриминга: чем обернется война площадок Ремейк «Готики» все-таки выпустят – подтверждение от THQ Nordic В декабре THQ Nordic анонсировала ремейк первой «Готики», поставив следующее условие: игру продолжат разрабатывать только в том случае, если геймеры ей действительно заинтересуются. Недавно же... Ремейк «Готики» все-таки выпустят – подтверждение от THQ Nordic
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
11 час. 41 мин. назад1Анонс Samurai Jack: Battle Through Time – игра по мультсериалу 11 час. 56 мин. назад0В Endzone: A World Apart стартовало закрытое тестирование вчера, 19:27:420Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2 вчера, 19:00:491Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты вчера, 18:33:110Новые игры для подписчиков Xbox Live Gold в марте 2020 вчера, 18:05:470Predator: Hunting Grounds выйдет на PC – новый трейлер с Хищниками вчера, 17:42:430Трейлер к грядущей премьере One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Новости игр
Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2ИГРЫ Анимационный фильм «Воители Нью-Йорка» – новое DLC для The Division 2 Компания Ubisoft уже 3 марта 2020 года выпустит новое дополнение для The Division 2 под названием «Воители Нью-Йорка». Только что для DLC был опубликован свежий ролик, выполненный в виде... Трейлер хоррор-стратегии OthercideИГРЫ Трейлер хоррор-стратегии Othercide Компания Focus Home Interactive опубликовала дебютный трейлер пошаговой стратегии Othercide, в которой игроки выступят в роли Дочерей – отголосков души великого воина, сражающихся против ужасающих монстров... Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншотыИГРЫ Ремейк Resident Evil 3: свежий геймплей, демоверсия и скриншоты Сегодня в сети появилось множество геймплейных роликов по горячо ожидаемому ремейку Resident Evil 3. Также компания Capcom объявила, что собирается выпустить демоверсию игры – пока неясно...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Hearts of Iron IV: La Resistance – релиз нового DLC со шпионами и партизанамиCtrl + стрелка вправо