Геймплейный трейлер DLC «Мрачная буря» для TESO

Компания Bethesda Softworks опубликовала геймплейный трейлер дополнения «Мрачная буря», которое пользователи The Elder Scrolls Online уже могут опробовать на персональных компьютерах. Что касается версий для PS4 и Xbox One, то они появятся в продаже только 10 марта.

«Мрачная буря» добавляет в игру два крупных подземелья. В Ледяном Пределе героям вместе с Лирис Титанорожденной предстоит разыскать пропавшую экспедицию, сокрушить ведьм и остановить магический шторм. Нечестивая Могила же, напичканная мародерами, откроет игрокам секрет, связанный с глобальной угрозой всего сезона «Темное сердце Скайрима».