НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Геймплейный трейлер Disaster Report 4: Summer Memories

Опубликовано: 3 час. 16 мин. назад, Mypulse
Поделиться:  

Компания NIS America поделилась свежим геймплейным трейлером Disaster Report 4: Summer Memories – игры про выживание в условиях современного апокалипсиса. В Японии эта экшен-адвенчура вышла еще в 2018 году, а до остального мира она доберется лишь 7 апреля 2020 на PC, PS4 и NSwitch.

Disaster Report 4: Summer Memories поместит вас в разрушающийся город, откуда вам предстоит выбраться. В поисках безопасных путей вы будете постоянно сталкиваться с падающими домами и толпами убегающих людей. Всего игра предложит более 60 персонажей, с которыми придется взаимодействовать для успешного выживания.

Также в Disaster Report 4: Summer Memories можно будет кастомизировать главного героя, использовать предметы для лечения и смывать грязь, обилие которой влияет на уровень стресса. В ходе прохождения вы сможете открыть новые элементы одежды и даже полноценные костюмы.

Вам также может быть интересно
TORGI за Phoenix Point Следующий розыгрыш состоится 10 января. Успей испытать удачу! Halo: Reach получает Kocmozilla. TORGI за Phoenix Point Игры для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2020 В преддверии новогодних праздников компания Microsoft решила пораньше опубликовать список бесплатных игр для подписчиков сервиса Xbox Live Gold. Подборка получилась вполне... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в январе 2020
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 43 мин. назад0Новый ролик Disintegration – перестрелки в течение шести минут 3 час. 16 мин. назад0Геймплейный трейлер Disaster Report 4: Summer Memories 3 час. 49 мин. назад0Старенькую Oddworld: Stranger's Wrath перенесут на Nintendo Switch сегодня, 08:15:132PlayStation 5 на CES 2020 06.01.2020 18:42:040Тизер обновления «Экспедиции» для Surviving the Aftermath 03.01.2020 19:46:411The Lord of the Rings: Gollum посетит PS5 и Xbox Series X 03.01.2020 18:15:254Слух: новые видеокарты NVIDIA Ampere выйдут во второй половине 2020
Новости игр
С Новым Годом!ИГРЫ С Новым Годом! Вот и приходит момент, когда прошлое сменяется будущим – в 2020 году нас ждет много нового и интересного. В самом конце наступающего года Белой Металлической Крысы нас даже ждет переход на новое поколение... Руководителем DICE LA оказался Винс Зампелла – студия займется новой игройИГРЫ Руководителем DICE LA оказался Винс Зампелла – студия займется новой игрой В игровой индустрии Винс Зампелла выделяется следующими достижениями: он работал над Medal of Honor: Allied Assault, основал Infinity Ward, дал старт серии Call of Duty, а затем собрал... PlayStation 5 на CES 2020ЖЕЛЕЗО PlayStation 5 на CES 2020 Компания Sony во время CES 2020 представила небольшой анонс консоли PlayStation 5. Был показан логотип, а также подтверждено то, что она выйдет во время зимних праздников. Также официально подтвердили и функции новой консоли...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Старенькую Oddworld: Stranger's Wrath перенесут на Nintendo SwitchCtrl + стрелка вправо