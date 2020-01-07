Геймплейный трейлер Disaster Report 4: Summer Memories

Компания NIS America поделилась свежим геймплейным трейлером Disaster Report 4: Summer Memories – игры про выживание в условиях современного апокалипсиса. В Японии эта экшен-адвенчура вышла еще в 2018 году, а до остального мира она доберется лишь 7 апреля 2020 на PC, PS4 и NSwitch.

Disaster Report 4: Summer Memories поместит вас в разрушающийся город, откуда вам предстоит выбраться. В поисках безопасных путей вы будете постоянно сталкиваться с падающими домами и толпами убегающих людей. Всего игра предложит более 60 персонажей, с которыми придется взаимодействовать для успешного выживания.

Также в Disaster Report 4: Summer Memories можно будет кастомизировать главного героя, использовать предметы для лечения и смывать грязь, обилие которой влияет на уровень стресса. В ходе прохождения вы сможете открыть новые элементы одежды и даже полноценные костюмы.