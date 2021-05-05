Creative Assembly и SEGA опубликовали первый геймплейный тизер Total War: Warhammer III. В ролике мельком демонстрируются сражения разнообразных войск на просторных локациях. Отряды юнитов, сталкивающиеся в бою, вооружены копьями, саблями и алебардами. Кроме того, в одном из кадров показывается применение мощного заклинания, которое уничтожило сразу несколько десятков врагов.

Полноценная геймплейная демонстрация Total War: Warhammer III состоится 13 мая, в 19:00 по Москве и Киеву. Тогда же пользователям покажут новый кинематографический трейлер.