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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплейный тизер Total War: Warhammer III

Опубликовано: вчера, 18:25:01
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Creative Assembly и SEGA опубликовали первый геймплейный тизер Total War: Warhammer III. В ролике мельком демонстрируются сражения разнообразных войск на просторных локациях. Отряды юнитов, сталкивающиеся в бою, вооружены копьями, саблями и алебардами. Кроме того, в одном из кадров показывается применение мощного заклинания, которое уничтожило сразу несколько десятков врагов.

Полноценная геймплейная демонстрация Total War: Warhammer III состоится 13 мая, в 19:00 по Москве и Киеву. Тогда же пользователям покажут новый кинематографический трейлер.

Gameplay Reveal Tease
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