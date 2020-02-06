Геймплейный ролик Nioh 2: новые боссы и локация

Несколько часов назад YouTube-канал PlayStation Access опубликовал свежий геймплейный ролик по Nioh 2. Получасовое видео содержит не только новую локацию «Замок Китаношо», но и двух внушительных боссов.

В Nioh 2 вы будете играть за охотника на демонов, который сам при этом управляет сверхъестественными силами. События развернутся на территории Японии – в период Сэнгоку, погрузивший страну в анархию. Продолжительность игры составит примерно 55 часов, а ее релиз состоится 13 марта 2020 года на PS4.