Геймплейная презентация Far Cry 6

Французское издательство Ubisoft провело прямую трансляцию, на которой продемонстрировало кинематографический трейлер и первый геймплей Far Cry 6. Зрителям показали едва ли не все аспекты грядущего шутера – от стрельбы и захвата аванпостов до локаций и поездок на транспортных средствах.

События шестой части франшизы разворачиваются в тропической стране Яре. Пользователи смогут исследовать и почти нетронутую природную местность, и плотную городскую застройку. Перестрелки обещают быть бодрыми, а богатый оружейный арсенал должен повысить интерес к сражениям. Одна из пушек даже исполняет всякие музыкальные композиции.

С разнообразием транспорта и напарников в проекте тоже нет проблем. Союзников хватает и среди людей, но если хочется чего-то экстравагантного, то можно обзавестись личным крокодилом. Помимо всего прочего, в свежих роликах можно увидеть крафт, взаимодействия с окружающим миром и центральных персонажей.

Far Cry 6 выйдет 7 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.