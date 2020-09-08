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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Геймплей за Тауну в Crash Bandicoot 4: It's About Time

Опубликовано: 08.09.2020 18:46:49
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Студия Toys For Bob и издательство Activision представили новый ролик, посвященный трехмерному платформеру Crash Bandicoot 4: It's About Time. Он длится почти 15 минут и демонстрирует геймплей за Тауну – девушку-бандикута и подругу Крэша из первой части по совместительству.

Героиня умеет прыгать на врагов, уничтожая их таким способом, крутиться вокруг своей оси и ломать ящики. Это стандартные для серии приемы, однако Тауна сможет похвастаться и уникальными способностями. Например, она умеет прыгать, отталкиваясь от стены, и превращать черно-белые локации в цветные. Последнее действие поможет открыть пути для прохождения уровня.

Crash Bandicoot 4: It's About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.

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Игровой разум
Прометей (уровень 29)09.09.2020 03:47:56
Выглядит восхитительно. Особенно понравились локации с раскрашиванием и подводный город.
Для меня, как для фаната оригинальной трилогии, этот геймплей - услада для глаз и радость для сердца.
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