Геймплей за Тауну в Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4 / XOne

Студия Toys For Bob и издательство Activision представили новый ролик, посвященный трехмерному платформеру Crash Bandicoot 4: It's About Time. Он длится почти 15 минут и демонстрирует геймплей за Тауну – девушку-бандикута и подругу Крэша из первой части по совместительству.

Героиня умеет прыгать на врагов, уничтожая их таким способом, крутиться вокруг своей оси и ломать ящики. Это стандартные для серии приемы, однако Тауна сможет похвастаться и уникальными способностями. Например, она умеет прыгать, отталкиваясь от стены, и превращать черно-белые локации в цветные. Последнее действие поможет открыть пути для прохождения уровня.

Crash Bandicoot 4: It's About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.