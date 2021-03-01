Геймплей за Рейнджера в Hood: Outlaws & Legends

Focus Home Interactive выпустила новый трейлер многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends, в котором показала геймплей за одного из четырех классов персонажей – Рейнджера. Напомним, что он является аналогом Робин Гуда.

Герой хорошо владеет длинным луком, уничтожая врагов на расстоянии. Кроме этого он может сбивать веревки, чтобы другие персонажи могли взбираться на стены, ослеплять врагов, помечать цели на длительное время и стрелять взрывными стрелами для нанесения урона по площади.

Релиз Hood: Outlaws & Legends состоится 10 мая 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One. Однако пользователи, которые оформят предзаказ, смогут начать играть с 7 числа.