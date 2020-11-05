Геймплей за Милину в Mortal Kombat 11

Разработчики из NetherRealm Studios опубликовали свежий трейлер Mortal Kombat 11. Его посвятили Милине – новому бойцу, который появится в игре с релизом дополнения Kombat Pack 2.

Персонаж, как и в предыдущих частях серии, полагается на скорость, телепортацию и оружие ближнего боя. Однако в МК11 героиня обзавелась и несколькими новыми приемами. Например, она может облизать жертву своим длинным языком, а потом укусить за горло.

Kombat Pack 2 выйдет 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch. Параллельно в продажу поступит полное издание игры Mortal Kombat 11 Ultimate.