Геймплей трейлер Windbound

Компания Deep Silver опубликовала новый трейлер ролевой игры в открытом мире с элементами выживания Windbound, демонстрирующий геймплей. Главная героиня по имени Кара стремится отыскать свое племя, с которым ее развели дороги после кораблекрушения. Для этого ей необходимо исследовать, охотиться, добывать материалы для создания необходимых предметов и постройки плота, на котором она сможет перемещаться между островами.

Релиз Windbound состоится 28 августа 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.