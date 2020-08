Alaloth - Champions of the Four Kingdoms

Alaloth - Champions of the Four Kingdoms NSwitch / PS4 / XOne / ПК

All in! Games представили во время Gamescom геймплей трейлер ролевой игры Alaloth - Champions of the Four Kingdoms, сосредоточенный на исследовании мира и боях. Кроме этого стало известно, что к ранее заявленным ПК и Xbox One проект выйдет на PS4 и Nintendo Switch. Его релиз состоится в 2021 году одновременно на всех платформах.