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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Геймплей Resident Evil Village с PS4 Pro

Опубликовано: вчера, 18:20:28
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На YouTube-канале издания IGN появилась пятиминутная геймплейная демонстрация Resident Evil Village. Все кадры записаны на PS4 Pro и дают примерно понять, как выглядит грядущий хоррор на консолях предыдущего поколения.

Ролик показывает фрагмент прохождения в замке леди Димитреску. Эта любимица публики тоже появляется на экране, но ненадолго. Основную часть видео занимают сражения с врагами в подземных тоннелях крепости. Итан Уинтерс стреляет из пистолета и дробовика, а противники традиционно для серии RE долго не хотят умирать.

Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)10 час. 43 мин. назад
непонятно, по графону когда спускался и руки показывали средне, хз подождем еще
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 18:37:29
Ох, и знойная все-таки женщина эта мадам Грицацуева-Димитреску. Мечта поэта! Трюмо вжух и улетело...
+ P.S.Сам себя считаю городским теперь я,
В Раккун-Сити все мои друзья.
Но все так же ночью снится мне Деревня,
Отпустить меня не хочет Трансильвания...
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