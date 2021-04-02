Геймплей Resident Evil Village с PS4 Pro

На YouTube-канале издания IGN появилась пятиминутная геймплейная демонстрация Resident Evil Village. Все кадры записаны на PS4 Pro и дают примерно понять, как выглядит грядущий хоррор на консолях предыдущего поколения.

Ролик показывает фрагмент прохождения в замке леди Димитреску. Эта любимица публики тоже появляется на экране, но ненадолго. Основную часть видео занимают сражения с врагами в подземных тоннелях крепости. Итан Уинтерс стреляет из пистолета и дробовика, а противники традиционно для серии RE долго не хотят умирать.

Resident Evil Village выйдет 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.