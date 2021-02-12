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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139...

Опубликовано: 12.02.2021 17:07:47
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Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий геймплей ремастера первой NieR, который получил подзаголовок Replicant ver.1.22474487139... Новый ролик показывает прохождение одной из локаций – замка в пустыне.

Сначала главные герои прибывают на уровень и встречаются с местными жителями, которые одеты в странные наряды. Затем начинается исследование окрестностей и сражения с врагами. Во время битв игрока запирают на арене до тех пор, пока он не расправится со всеми волнами противников.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 11:31:26
Сообщение отредактировано пользователем 13.02.2021 11:33:32
TONY_KAVA писал(а):
Ну не знаю как выглядел оригинал, но тут честно детализация, анимации и графон года так 2007 го, мне честно и автомата не зашла. И проблемы явно от малого бюджета и лютой японщины в геймдизайне....Ничего не имею против тем кому зашло, но как по мне в игре собраны многие плохие черты геймдизайна японских игр.
Не со всем согласен, но да, у Автоматы немало геймдизайнерских проблем, связано это отчасти с небольшим бюджетом, отчасти с неопытностью разработчиков (как я писал недавно в блоге, игрой занималось не основное подразделение Platinum Games, а новички студии, которых на Автомате послали набираться опыта).
НО. В первой NieR с геймдизайном и графикой всё было ещё хуже, гораздо хуже, на проект выделили совсем копейки, а занималась им студия Cavia, которая, мягко говоря, звёзд с неба никогда не хватала. И если обновленную версию доведут ХОТЯ БЫ до уровня Автоматы - это уже будет большой успех.
Игровой гуру
TONY_KAVA (уровень 15)вчера, 11:07:26
Mas7er писал(а):
Всё-таки это полноценный ремейк, а не ремастер. Движок полностью поменяли (похоже, что взяли от Автоматы). Выглядит, на самом деле, вполне себе неплохо, особенно на фоне оригинала, который даже на момент релиза мягко говоря не поражал картинкой.
Ну не знаю как выглядел оригинал, но тут честно детализация, анимации и графон года так 2007 го, мне честно и автомата не зашла. И проблемы явно от малого бюджета и лютой японщины в геймдизайне. Помню пустой мир, простенькую боевку в автомате, длинный пролог в ходе которого, если ты умрёшь то начнёшь все сначала без возможности пропустить кат сцены. Пропасть между средней и высокой сложностью (средняя - умираешь с 10 ударов, а высокая с 2 ударов). Местами статическая камера мешает и бесит. Враги - губки для ударов с выбиванием циферок, чтобы полечится надо открыть меню и применить хилку через инвентарь. Типичная японская халтура с диалогами: герои статично стоят напротив друг друга и ты читаешь текст. Ничего не имею против тем кому зашло, но как по мне в игре собраны многие плохие черты геймдизайна японских игр.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)12.02.2021 18:14:25
Сообщение отредактировано пользователем 12.02.2021 19:15:48
Увидел в кадре знакомую героиню, не смог удержатся spiteful
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)12.02.2021 17:57:53
Всё-таки это полноценный ремейк, а не ремастер. Движок полностью поменяли (похоже, что взяли от Автоматы). Выглядит, на самом деле, вполне себе неплохо, особенно на фоне оригинала, который даже на момент релиза мягко говоря не поражал картинкой.
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