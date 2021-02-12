Геймплей NieR Replicant ver.1.22474487139...

Студия Toylogic и издательство Square Enix опубликовали свежий геймплей ремастера первой NieR, который получил подзаголовок Replicant ver.1.22474487139... Новый ролик показывает прохождение одной из локаций – замка в пустыне.

Сначала главные герои прибывают на уровень и встречаются с местными жителями, которые одеты в странные наряды. Затем начинается исследование окрестностей и сражения с врагами. Во время битв игрока запирают на арене до тех пор, пока он не расправится со всеми волнами противников.

NieR Replicant ver.1.22474487139... выйдет 23 апреля 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One.