Геймплей и беседа с разработчиками Crash Bandicoot 4: It's About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4 / XOne

Во время выставки Gamescom 2020 разработчики из студии Toys For Bob дали интервью, в котором раскрыли новые подробности своего следующего творения – платформера Crash Bandicoot 4: It's About Time. Создатели поведали, каково это – трудиться над продолжением известной франшизы, которая долгое время находилась в заморозке.

Авторы также представили зрителям свежие геймплейные кадры проекта. На них можно увидеть прохождение двухмерных и трехмерных уровней за разных персонажей. Некоторые из них будут довольно сложными и потребуют от пользователей предельной точности в совершении прыжков и внимательности.

Crash Bandicoot 4: It's About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.