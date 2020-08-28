НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
19513
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (4)Видео (2)Скриншоты (5)

Геймплей и беседа с разработчиками Crash Bandicoot 4: It's About Time

Опубликовано: 51 мин. назад
Поделиться:  

Во время выставки Gamescom 2020 разработчики из студии Toys For Bob дали интервью, в котором раскрыли новые подробности своего следующего творения – платформера Crash Bandicoot 4: It's About Time. Создатели поведали, каково это – трудиться над продолжением известной франшизы, которая долгое время находилась в заморозке.

Авторы также представили зрителям свежие геймплейные кадры проекта. На них можно увидеть прохождение двухмерных и трехмерных уровней за разных персонажей. Некоторые из них будут довольно сложными и потребуют от пользователей предельной точности в совершении прыжков и внимательности.

Crash Bandicoot 4: It's About Time выйдет 2 октября 2020 года на PS4 и Xbox One.

Вам также может быть интересно
Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый трейлер стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Как понятно из названия, игра будет посвящена Голлуму и его приключениям в известном мире Средиземья... Первый трейлер The Lord of the Rings: Gollum Главные проблемы и преимущества игр-сервисов Последние пять лет каждое крупное и даже среднее по меркам индустрии издательство старается запустить свою успешную игру-сервис. Причина этого проста: такие проекты приносят больше всего прибыли при условии, что удастся привлечь определенную часть аудитории. Главные проблемы и преимущества игр-сервисов
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
5 мин. назад0Зловещая атмосфера в новом геймплее The Medium 51 мин. назад0Геймплей и беседа с разработчиками Crash Bandicoot 4: It's About Time 2 час. 7 мин. назад0Интервью с разработчиками и геймплей Age of Empires 3: Definitive Edition 2 час. 20 мин. назад0Разработчики Humankind рассказали о важности религии в игре 2 час. 49 мин. назад0Трейлер и другие подробности Genshin Impact 3 час. 54 мин. назад0Почти полчаса геймплея The Dark Pictures: Little Hope 5 час. 20 мин. назад2Умения лучника-вора в новом трейлере Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Новости игр
Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the WestИГРЫ Black Myth: Wukong – новая игра по китайскому роману Journey to the West Китайская инди-компания Game Science анонсировала свою AAA-игру в жанре экшен-приключение, основанную на китайском романе Journey to the West (Путешествие на Запад). Она получила название Black Myth: Wukong... Зловещая атмосфера в новом геймплее The MediumИГРЫ Зловещая атмосфера в новом геймплее The Medium На выставке Gamescom 2020 разработчики из Bloober Team рассказали о своей следующей игре – хорроре The Medium. В ролике с интервью авторы поведали о сюжетной завязке, центральной теме повествования и продемонстрировали свежий геймплей... Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: ArkhamИГРЫ Suicide Squad: Kill the Justice League – новая игра от создателей Batman: Arkham Вторая игра, анонсированная во время прямой трансляции DC Fandome – Suicide Squad: Kill the Justice League. Проект разрабатывается студией Rocksteady, создателями серии Batman: Arkham, и рассказывает о кучке злодеев...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Интервью с разработчиками и геймплей Age of Empires 3: Definitive EditionCtrl + стрелка вправо