Геймплей «говорящего» аддона Wastelanders для Fallout 76

Компания Bethesda опубликовала дебютное геймплейное видео, посвященное масштабному аддону Wastelanders для Fallout 76. Большую часть ролика заняли говорящие NPC и старая система диалогов, чего прежде в игре не было.

События Wastelanders развернутся примерно через год после исхода основной массы выживших из убежища. Повидав новый мир, теперь они возвращаются – с занимательными историями и заданиями для вас. В рамках аддона вы сможете пройти измененный старый сюжет Смотрительницы, а затем взяться за проблемы фракций Wastelanders. Часть достижений, сделанных в ходе прохождения главной истории, скажутся на новом контенте определенным образом.

В будущем девелоперы хотят переработать всю карту Fallout 76, превратив каждый район в насыщенный уголок с увлекательными активностями. Вместе с этим должен случиться глобальный пересмотр игрового баланса.

Премьера бесплатного расширения Wastelanders состоится уже 7 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Тогда же сама Fallout 76 доберется до площадки Steam.