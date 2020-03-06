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Mypulse Опубликовал Mypulse 2
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Геймплей «говорящего» аддона Wastelanders для Fallout 76

Опубликовано: 6 час. 12 мин. назад
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Компания Bethesda опубликовала дебютное геймплейное видео, посвященное масштабному аддону Wastelanders для Fallout 76. Большую часть ролика заняли говорящие NPC и старая система диалогов, чего прежде в игре не было.

События Wastelanders развернутся примерно через год после исхода основной массы выживших из убежища. Повидав новый мир, теперь они возвращаются – с занимательными историями и заданиями для вас. В рамках аддона вы сможете пройти измененный старый сюжет Смотрительницы, а затем взяться за проблемы фракций Wastelanders. Часть достижений, сделанных в ходе прохождения главной истории, скажутся на новом контенте определенным образом.

В будущем девелоперы хотят переработать всю карту Fallout 76, превратив каждый район в насыщенный уголок с увлекательными активностями. Вместе с этим должен случиться глобальный пересмотр игрового баланса.

Премьера бесплатного расширения Wastelanders состоится уже 7 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Тогда же сама Fallout 76 доберется до площадки Steam.

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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
Графиня (уровень 23)3 час. 2 мин. назад
Mas7er писал(а):
Ого, к релизу в Стиме F76 может даже стать играбельным
Ну это понятно. Стим-публика это уже другой разговор. Если выйти с тем что с игрой творится на данный момент - игру окончательно разбомбят и все.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 50 мин. назад
Ого, к релизу в Стиме F76 может даже стать играбельным
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