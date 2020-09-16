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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Геймплей DIRT 5, записанный на Xbox Series S

Опубликовано: 38 мин. назад
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Британский коллектив Codemasters опубликовал новое видео, посвященное гоночной игре DIRT 5. Свежий ролик включает геймплейный отрезок, который записан на Xbox Series S – младшей консоли нового поколения Microsoft.

Разработчики показали зрителям заезды на трассе посреди строительной площадки. Трек усыпан разнообразными препятствиями и крутыми поворотами. Для его прохождения используется соответствующий автомобиль – багги, которое отлично себя чувствует при поездках по бездорожью.

DIRT 5 выйдет 6 ноября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Через десять дней проект появится на Xbox Series X и S, а потом доберется до PS5.

Xbox Series S Official Gameplay

 

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