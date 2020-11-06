Геймплей Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X

Разработчики Assassin’s Creed Valhalla опубликовали демонстрацию геймплея, записанного на консоли Xbox Series X, где уделили внимание различным аспектам проекта. Главным хабом в игре выступит поселение, которое предстоит развивать, строя и улучшая различные здания, также здесь можно будет наблюдать за последствиями принятых решений. Здесь же будет находится комната, в которой будет происходить планирование различных миссий.

Также показали речные рейды на Драккаре, во время которых игроки будут высаживать в стратегически важных для их противников локациях, чтобы добывать нужные ресурсы, с дальнейшим их использованиям для развития поселения и открытия новых зданий. Кроме этого внимание уделили и сражениям, что займут в игре большое количество времени (50-60 часов), и системе стелса, и исследованию мира.

Напомним, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series, 12 числа на PS5 в США и Японии, и 19 – в Европе.