Gears Tactics получила релизный трейлер

28 апреля на ПК состоится релиз пошаговой тактической стратегии Gears Tactics, и Xbox Game Studios заранее опубликовала релизный трейлер. Также сообщается, что уже сейчас можно начать предустановку игры. Кроме этого проект разрабатывается на Xbox One, однако появится на консоли позже.

События Gears Tactics разворачиваются за 12 лет до первой Gears of War, а в роли главного героя выступает Гейб Диаз – отец протагонистки Gears 5. Ему предстоит собрать команду бойцов, чтобы сразиться с Укконом, ученым Саранчи, который создает самых опасных ее представителей.