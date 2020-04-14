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Gears Tactics получила релизный трейлер

Опубликовано: 14.04.2020 09:57:25
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28 апреля на ПК состоится релиз пошаговой тактической стратегии Gears Tactics, и Xbox Game Studios заранее опубликовала релизный трейлер. Также сообщается, что уже сейчас можно начать предустановку игры. Кроме этого проект разрабатывается на Xbox One, однако появится на консоли позже.

События Gears Tactics разворачиваются за 12 лет до первой Gears of War, а в роли главного героя выступает Гейб Диаз – отец протагонистки Gears 5. Ему предстоит собрать команду бойцов, чтобы сразиться с Укконом, ученым Саранчи, который создает самых опасных ее представителей.

Launch Trailer
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новыестарые4 ком.
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 29 мин. назад
Айрат писал(а):
я олдскульный игрок и старая версия намного больше нравилась чем новая
Для вас есть Xenonauts и в скорости выходящий UFO2Extraterrestrials (если снова не отложат)
Игровой гуру
Айрат (уровень 15)1 час. 37 мин. назад
SANYA2012 писал(а):
И что плохого в этом?
я олдскульный игрок и старая версия намного больше нравилась чем новая
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)14.04.2020 17:12:23
Айрат писал(а):
надеюсь будет не копия x-com'а
И что плохого в этом?
Игровой гуру
Айрат (уровень 15)14.04.2020 16:27:45
надеюсь будет не копия x-com'а
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