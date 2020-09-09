Gears Tactics и Watch Dogs: Legion выйдут на Xbox Series X/S в день запуска

Поступили новости о релизе еще двух проектов на Xbox Series X/S в день запуска консолей, то есть 10 ноября. Первая – это Watch Dogs: Legion от французского издательства Ubisoft. Экшен расскажет о борьбе хакерской организации DedSec против деспотичной власти в Лондоне недалекого будущего. А главной особенностью проекта станет возможность вербовать любого NPC, превращая его в играбельного персонажа.

Gears Tactics же представляет собой тактическую стратегию от Splash Damage и Xbox Game Studios. События игры разворачиваются за 12 лет до истории первой части серии. В проекте пользователям предстоит уничтожить орду Саранчи на планете Сера.