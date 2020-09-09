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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Gears Tactics и Watch Dogs: Legion выйдут на Xbox Series X/S в день запуска

Опубликовано: 09.09.2020 18:57:09
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Поступили новости о релизе еще двух проектов на Xbox Series X/S в день запуска консолей, то есть 10 ноября. Первая – это Watch Dogs: Legion от французского издательства Ubisoft. Экшен расскажет о борьбе хакерской организации DedSec против деспотичной власти в Лондоне недалекого будущего. А главной особенностью проекта станет возможность вербовать любого NPC, превращая его в играбельного персонажа.

Gears Tactics же представляет собой тактическую стратегию от Splash Damage и Xbox Game Studios. События игры разворачиваются за 12 лет до истории первой части серии. В проекте пользователям предстоит уничтожить орду Саранчи на планете Сера.

 

Скриншот игры Gears Tactics

 

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