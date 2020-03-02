Future Revolution – новая игра в открытом мире от Marvel

В рамках PAX East 2020 компания Marvel анонсировала свою новую MMO-игру в открытом мире под названием Future Revolution. Разработкой проекта занимается южнокорейская команда Netmarble. Даты релиза пока нет, а платформы – iOS и Android.

В Future Revolution можно будет управлять различными популярными героями из вселенной Marvel. Обещаны Человек-паук, Капитан Америка, Доктор Стрэндж, Капитан Марвел и многие другие персонажи. По сюжету в мире началась «Конвергенция», столкнувшая друг с другом Земли из параллельных измерений.

Мультивселенность Future Revolution позволит создавать по-настоящему уникальные отряды. Геймеры из одной группы смогут выбирать даже одинаковых героев, редактируя затем их внешность и способности по своему усмотрению.