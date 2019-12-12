Финальный трейлер сериала «Ведьмак» – премьера уже близко

Премьера долгожданного сериала «Ведьмак» от компании Netflix состоится уже 20 декабря 2019 года. Сегодня в сети появился финальный трейлер новинки, демонстрирующий ключевых персонажей и эпичные кадры.

Сериал состоит из восьми эпизодов, основанных на одноименной серии романов от Анджея Сапковского. В центре событий – ведьмак Геральт, промышляющий охотой на чудовищ. Герою предстоит отыскать девочку Цириллу, которую преследует сам император Нильфгаарда по имени Эмгыр вар Эмрейс.

Главные роли исполнили Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Сериал «Ведьмак» уже продлен на второй сезон, который тоже предложит восемь эпизодов и выйдет в 2021 году.