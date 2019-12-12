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Mypulse Опубликовал Mypulse 4

Финальный трейлер сериала «Ведьмак» – премьера уже близко

Опубликовано: 12.12.2019 16:18:20, Mypulse
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Премьера долгожданного сериала «Ведьмак» от компании Netflix состоится уже 20 декабря 2019 года. Сегодня в сети появился финальный трейлер новинки, демонстрирующий ключевых персонажей и эпичные кадры.

Сериал состоит из восьми эпизодов, основанных на одноименной серии романов от Анджея Сапковского. В центре событий – ведьмак Геральт, промышляющий охотой на чудовищ. Герою предстоит отыскать девочку Цириллу, которую преследует сам император Нильфгаарда по имени Эмгыр вар Эмрейс.

Главные роли исполнили Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Сериал «Ведьмак» уже продлен на второй сезон, который тоже предложит восемь эпизодов и выйдет в 2021 году.

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Игровой разум
dimon2 (уровень 18)13.12.2019 09:11:43
Сообщение отредактировано пользователем 13.12.2019 09:25:27
Серые тона, далеко не славяне на экране(если вы понимаете о чем яspiteful), ну и конечно:
Консильери
Grindi (уровень 17)12.12.2019 17:49:56
Shtefan писал(а):
Лол, в каждом трейлере Ведьмака разные сериалы показывают) И не потому, что они хотят осветить свое детище с разных сторон, а потому, что остро реагируют на критику и каждый следующий трейлер выставляют в противовес ей – и делают это убого.
Нет славянского духа? А мы запилим там чуть ли не гусли с балалайками в трейлер!
Выглядит все несерьезно? А мы спецом вам заварим сейчас просто серых сцен бОтальных, поглядите ка мы Игра Престолов!
Нет, вы не игра престолов. Пока больше похоже на порно-пародию.
Брат друга дяди рассказывал, что видел он одну порно пародию, и костюмы там были получшеblush2
Последняя надежда человечества
Demael (уровень 24)12.12.2019 17:37:53
Аааааа, Нильфгард атакует. У них даже конницы нет... конницы, Карл!!!
В первых рядах бегут мечники, мясо в пластиковых доспехах... на конницу... Из грозной армии сделали стадо тупых юнитов.
Складывается впечатление что сериал делался не по книгам "Ведьмак" , а по какому-то фанфику "Приключения Йеннифер, Цири, и немного Геральта"
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)12.12.2019 17:29:01
Лол, в каждом трейлере Ведьмака разные сериалы показывают) И не потому, что они хотят осветить свое детище с разных сторон, а потому, что остро реагируют на критику и каждый следующий трейлер выставляют в противовес ей – и делают это убого.
Нет славянского духа? А мы запилим там чуть ли не гусли с балалайками в трейлер!
Выглядит все несерьезно? А мы спецом вам заварим сейчас просто серых сцен бОтальных, поглядите ка мы Игра Престолов!
Нет, вы не игра престолов. Пока больше похоже на порно-пародию.
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