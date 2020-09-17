Final Fantasy XVI и Demon's Souls не выйдут на ПК

На недавней презентации PlayStation 5 Showcase зрителям впервые представили Final Fantasy XVI и показали геймплей ремейка Demon's Souls. В роликах двух проектов присутствовали сообщения, что они выйдут и на ПК. Как оказалось, это просто была ошибка.

Опровержение касательно обновленной Demon's Souls поступило от Sony. Японская компания подтвердила эксклюзивный статус игры для PS5, а фразу о релизе на ПК объяснила «человеческим недочетом».

Square Enix дала более размытую формулировку о Final Fantasy XVI. Издательство заявило, что у него «нет информации» о релизе FFXVI на других платформах, кроме PlayStation 5. Возможно, в будущем пользователям таки объявят о приходе шестнадцатой части на ПК.