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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Final Fantasy XVI и Demon's Souls не выйдут на ПК

Опубликовано: 7 час. 55 мин. назад
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На недавней презентации PlayStation 5 Showcase зрителям впервые представили Final Fantasy XVI и показали геймплей ремейка Demon's Souls. В роликах двух проектов присутствовали сообщения, что они выйдут и на ПК. Как оказалось, это просто была ошибка.

Опровержение касательно обновленной Demon's Souls поступило от Sony. Японская компания подтвердила эксклюзивный статус игры для PS5, а фразу о релизе на ПК объяснила «человеческим недочетом».

Square Enix дала более размытую формулировку о Final Fantasy XVI. Издательство заявило, что у него «нет информации» о релизе FFXVI на других платформах, кроме PlayStation 5. Возможно, в будущем пользователям таки объявят о приходе шестнадцатой части на ПК.

 

 

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новыестарые4 ком.
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Хардкорный геймер
Sailas77 (уровень 10)4 час. 25 мин. назад
andystorm писал(а):
Square Enix разрабатывает Final Fantasy 16, она же и издатель. Как она может не знать о платформах на которых выходит их же игра?
Это корпоративный спич) Все они знают, но хотят и условия договора с Сони не нарушить и место для меневра оставить
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)4 час. 52 мин. назад
Ну смешно же. "Просто ошибку" не пишут в двух трейлерах, причем разными фразами. Уж спалили так спалили, вот клоунаду разводят.
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)4 час. 58 мин. назад
Square Enix разрабатывает Final Fantasy 16, она же и издатель. Как она может не знать о платформах на которых выходит их же игра?
Мастер клинка
kostya612 (уровень 16)5 час. 42 мин. назад
Всмысли не выйдет
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