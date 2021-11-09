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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 4
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Фэнтезийное DLC к Borderlands 2 вышло в виде отдельной игры

Опубликовано: вчера, 21:19:14
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Вдохновленное классическими настольными ролевыми играми дополнение Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure для Borderlands 2 сегодня вышло в качестве самостоятельной игры. В ней пользователи должны отправиться в приключение по фэнтезийному миру, чтобы сразиться с чудовищами и драконами ради спасения принцессы.

Скорее всего, таким образом разработчики из Gearbox Software хотят подстегнуть интерес публики к грядущему в марте следующего года релизу спин-оффа Tiny Tina’s Wonderlands. В честь анонса студия опубликовала новый трейлер.

Launch Trailer [RUS]
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Начинающий геймер
fartov (уровень 3)7 час. 39 мин. назад
VladPlasmius писал(а):
Вот нормальная конкуренция, в егс бесплатно, в стиме за денежку. А не как было вырывали перед релизом
Спс за подсказку, давно туда не заглядывал, забрал spiteful
Игровой мастер
Rega-002 (уровень 14)сегодня, 03:15:59
не разделяю любовь разработчиков к фентези, а тут целая игра в этом жанре, да еще и с самым раздражающим персонажем серии в главной роли
bad
Кандидат на место подручного
VladPlasmius (уровень 20)сегодня, 01:40:22
Вот нормальная конкуренция, в егс бесплатно, в стиме за денежку. А не как было вырывали перед релизом
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 21:23:30
Очень круто good обожаю подобные эксперименты да ещё и с фирменным юмором в духе вселенной Borderlands.
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