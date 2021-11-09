Фэнтезийное DLC к Borderlands 2 вышло в виде отдельной игры

Вдохновленное классическими настольными ролевыми играми дополнение Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure для Borderlands 2 сегодня вышло в качестве самостоятельной игры. В ней пользователи должны отправиться в приключение по фэнтезийному миру, чтобы сразиться с чудовищами и драконами ради спасения принцессы.

Скорее всего, таким образом разработчики из Gearbox Software хотят подстегнуть интерес публики к грядущему в марте следующего года релизу спин-оффа Tiny Tina’s Wonderlands. В честь анонса студия опубликовала новый трейлер.