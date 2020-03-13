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Fast & Furious Crossroads сменила дату релиза – вслед за фильмом «Форсаж 9»

Опубликовано: 6 час. 20 мин. назад
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Вчера студия Universal сообщила, что переносит премьеру фильма «Форсаж 9» на апрель 2021 года из-за угрозы коронавируса. Сегодня же аналогичная судьба постигла игру Fast & Furious Crossroads – теперь у нее нет и примерной даты выхода.

По-видимому, Fast & Furious Crossroads тоже выйдет где-то через год, так как изначально игра должна была сопроводить премьеру фильма. Нас ожидает увлекательная экшен-гонка, в сюжете которой примут участие актеры с большого экрана: Вин Дизель, Мишель Родригес и Тайри Гибсон.

 

Скриншот игры Fast and Furious Crossroads

 

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