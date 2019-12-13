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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 2
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Fast & Furious Crossroads – сюжетная гонка от создателей Project CARS

Опубликовано: 13.12.2019 09:13:41
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The Game Awards 2019 просто переполнен анонсами, одним из которых стал Fast & Furious Crossroads. Новая игра во вселенной Fast & Furious выйдет в мае 2020 года, примерно в одно время с началом показа следующей киноленты по франшизе. Что самое интересное, разработкой занимаются ребята из Slightly Mad Studios, компании, что подарила весьма тепло принятые игровой общественностью симуляторы серии Project CARS.

Fast & Furious Crossroads будет командной аркадной гонкой с сюжетной историей, наполненной драйвом погонь и кинематографическим экшеном. Главные роли сыграют голливудские актеры Вин Дизель, Мишель Родригес и Тайри Гибсон. Кроме однопользовательского режима разработчики представят мультиплеер, правда рассказать детальнее о нем обещают лишь в ближайшем будущем.

Поиграть в Fast & Furious Crossroads можно будет на ПК и консолях текущего поколения.

Announcement Trailer [RUS]
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Кандидат на место капо
Spectre_05 (уровень 12)15.12.2019 17:03:20
Tactic28rus писал(а):
Игра от авторов Project Cars
С чем лично у меня ассоциируется эта игра? С графеном. Реалистичные тачки, освещение, отражения.
Где здесь графен? Это точно та же студия делает?
может они для мобилок делали игру и в конце решили портировать на ПКpardon
Гранд-мастер джедай
Tactic28rus (уровень 23)13.12.2019 10:05:44
Игра от авторов Project Cars
С чем лично у меня ассоциируется эта игра? С графеном. Реалистичные тачки, освещение, отражения.
Где здесь графен? Это точно та же студия делает?
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