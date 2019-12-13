Fast & Furious Crossroads – сюжетная гонка от создателей Project CARS

The Game Awards 2019 просто переполнен анонсами, одним из которых стал Fast & Furious Crossroads. Новая игра во вселенной Fast & Furious выйдет в мае 2020 года, примерно в одно время с началом показа следующей киноленты по франшизе. Что самое интересное, разработкой занимаются ребята из Slightly Mad Studios, компании, что подарила весьма тепло принятые игровой общественностью симуляторы серии Project CARS.

Fast & Furious Crossroads будет командной аркадной гонкой с сюжетной историей, наполненной драйвом погонь и кинематографическим экшеном. Главные роли сыграют голливудские актеры Вин Дизель, Мишель Родригес и Тайри Гибсон. Кроме однопользовательского режима разработчики представят мультиплеер, правда рассказать детальнее о нем обещают лишь в ближайшем будущем.

Поиграть в Fast & Furious Crossroads можно будет на ПК и консолях текущего поколения.