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Exit the Gungeon выйдет на ПК и консолях

Опубликовано: 08.01.2020 09:34:14
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Exit the Gungeon, что является продолжением рогалика Enter the Gungeon, со временем перестанет быть эксклюзивом Apple Arcade, куда проект вышел в сентябре прошлого года. Компания Dodge Roll сообщила о том, что игра появится на ПК и консолях, но на каких именно, пока не известно. Отметим, что Enter the Gungeon доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, поэтому вполне возможно, что эти же консоли посетит и продолжение.

Конкретной даты выхода Exit the Gungeon на ПК и консолях разработчики не сообщили, лишь сказали, что это состоится в начале 2020 года.

 

Скриншот игры Exit the Gungeon

 

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