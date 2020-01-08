Exit the Gungeon выйдет на ПК и консолях

Exit the Gungeon, что является продолжением рогалика Enter the Gungeon, со временем перестанет быть эксклюзивом Apple Arcade, куда проект вышел в сентябре прошлого года. Компания Dodge Roll сообщила о том, что игра появится на ПК и консолях, но на каких именно, пока не известно. Отметим, что Enter the Gungeon доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, поэтому вполне возможно, что эти же консоли посетит и продолжение.

Конкретной даты выхода Exit the Gungeon на ПК и консолях разработчики не сообщили, лишь сказали, что это состоится в начале 2020 года.