Evil West – новый экшен от Flying Wild Hog

На The Game Awards 2020 Flying Wild Hog и Focus Home Interactive анонсировали новый динамичный экшен Evil West, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Его события развернутся в мрачном мире в стилистике Дикого Запада, населенном кровожадными существами. Дебютный трейлер познакомит вас с главным героем, охотником на вампиров Джессом Рентье, а также жуткими монстрами, с которыми ему предстоит расправляться, используя огнестрельное оружие, электроперчатки, а также различные устройства.

Релиз Evil West состоится в 2021 году на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.