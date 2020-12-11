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Sash Опубликовал Sash 7
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Evil West – новый экшен от Flying Wild Hog

Опубликовано: вчера, 05:48:13
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На The Game Awards 2020 Flying Wild Hog и Focus Home Interactive анонсировали новый динамичный экшен Evil West, в который можно играть как в одиночку, так и в кооперативе. Его события развернутся в мрачном мире в стилистике Дикого Запада, населенном кровожадными существами. Дебютный трейлер познакомит вас с главным героем, охотником на вампиров Джессом Рентье, а также жуткими монстрами, с которыми ему предстоит расправляться, используя огнестрельное оружие, электроперчатки, а также различные устройства.

Релиз Evil West состоится в 2021 году на РС, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.

Reveal Trailer
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Член Совета джедаев
Mortis (уровень 17)8 час. 37 мин. назад
Прикольная. Надо пробовать.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 12:45:46
Harkonnen писал(а):
Нормальные мясные шутеры, по ощущениям, вообще исчезли с рынка.
Ну так их мало кто покупает...Если ты не носишь за плечами имя столь громкое и старое как DOOM, то можешь даже и не надеяться выйти в плюс по продажам. У "новых" двух Вульфов вот не вышло (youngblood не существует, ляляля). Вот и приходится им сидеть в секторе B, либо в инди.

p.s. советую кстати попробовать Prodeus, довольно неплохой мясной шутер
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 11:51:59
Harkonnen писал(а):
Ну, в свинюх верю потому что Shadow Warrior 1-2.
Не так давно прикупил Hard Reset, тряхнул стариной. Тоже там все гуд – да, дешево и сердито, но про правильный шутан. Я до сих пор смотрю Flying Wild Hog, читаю People Can Fly =)

Добавлено позже:
Кстати, люди ругают SW2 за всю эту тему с драгоценными камнями в пушках, а я наоборот дико кайфанул именно от этой механики, что из любой пушки можно любую пушку сделать. И любой ствол может быть любимым (в том числе и холодное оружие)
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 25)вчера, 11:19:47
Ну, в свинюх верю потому что Shadow Warrior 1-2. Верю, что будет годное стрелялово. И надеюсь на это изо всех сил. Нормальные мясные шутеры, по ощущениям, вообще исчезли с рынка. Антураж Дикого Запада не лучше и не хуже любого другого для эпических замесов, а тут явно будет нечто необычное. В общем, буду ждать.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 09:19:29
Ох, наконец-то тема с диким западом так мощно, вкусно, сочно выглядит. Не консервативное замшелое дерьмо, а реально мосч! Ролик просто супер срежиссирован, и как же ох... замечательно выглядит экшен-проводка с ударом на 0:31-0:36
Мастер-джедай ветеран
1umen (уровень 16)вчера, 08:50:10
Rega-002 писал(а):
Да это ж как Dark Watch! закачаешься
А у меня от чего-то аналогия с Remnant проскочила.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)вчера, 08:00:40
Да это ж как Dark Watch!
закачаешься
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