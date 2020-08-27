Evil Genius 2: World Domination перенесли на 2021 год

Rebellion в официальном микроблоге Evil Genius заявила о переносе второй части серии на 2021 год. Причиной такого решения стала пандемия COVID-19, из-за которой сотрудникам студии пришлось работать на дому. Они сумели наладить процесс и занимались производством игры в течение последних месяцев. Однако переезд из офиса все же повлиял на Rebellion и замедлил создание Evil Genius 2: World Domination. Именно поэтому студии потребуется дополнительное время на разработку.

Компания пообещала в будущем опубликовать новые материалы по второй части и поделиться информацией о закрытом бета-тестирования. С точной датой релиза Rebellion пока не определилась.