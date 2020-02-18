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Empire of Sin не выйдет весной

Опубликовано: вчера, 14:55:51
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Ролевая игра с тактическими боями от Джона Ромеро, Empire of Sin, не выйдет весной, как ожидалось. Разработчики проекта сообщили о том, что теперь его стоит ждать только осенью, однако точную дату не назвали. Причина обычная: желание довести игру до нужного качества.

События Empire of Sin, что разрабатывается на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, разворачиваются в 20-е годы в Чикаго, где игроки возьмут на себя роль босса приступной организации и должны будут создать собственную криминальную империю.

 

Скриншот игры Empire of Sin

 

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