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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Экшен в мире викингов Darkborn отменен

Опубликовано: вчера, 16:04:22
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В 2016 году инди-студия The Outsiders анонсировала игру под кодовым названием Project Wight, одним из разработчиков которой являлся Дэвид Голдфарб, бывший дизайнер Battlefield: Bad Company 2. В апреле прошлого года проект сменил название на Darkborn, но сегодня разработчики объявили о его закрытии.

Однако The Outsiders не сидят без дела. По словам разработчиков, сейчас они трудятся над «чем-то новым, чем-то потрясающим». Новости о новом проекте обещают рассказать очень скоро. А пока вспомним, как выглядел Darkborn в прошлом году.

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новыестарые2 ком.
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Кандидат на место консильери
leon-86 (уровень 16)вчера, 17:41:35
Но сейчас они трудятся над совершено новым совершено необычным проектом, который тоже заколют через пару лет roflrofl говностудия ...
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)вчера, 16:37:19
А причина закрытия неизвестны ? Проект-то любопытненький был...доработай они боевку и добавь прокачку, мог получиться неплохой слешер.
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