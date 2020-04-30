Экшен в мире викингов Darkborn отменен

В 2016 году инди-студия The Outsiders анонсировала игру под кодовым названием Project Wight, одним из разработчиков которой являлся Дэвид Голдфарб, бывший дизайнер Battlefield: Bad Company 2. В апреле прошлого года проект сменил название на Darkborn, но сегодня разработчики объявили о его закрытии.

Однако The Outsiders не сидят без дела. По словам разработчиков, сейчас они трудятся над «чем-то новым, чем-то потрясающим». Новости о новом проекте обещают рассказать очень скоро. А пока вспомним, как выглядел Darkborn в прошлом году.