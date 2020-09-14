Экономическая часть кампании в геймплее Stronghold: Warlords

FireFly Studios опубликовала на официальном YouTube-канале новую геймплейную демонстрацию Stronghold: Warlords. Свежий 20-минутный ролик посвятили особенностям экономической части кампании в грядущей стратегии.
При прохождении игры пользователям предстоит заниматься развитием своего поселения. В процессе они столкнутся с множеством трудностей, которые показаны на видео, например, неблагоприятными погодными условиями, нехваткой ресурсов или необходимостью выполнить какие-то сложные поручения. Последние будут часто выдаваться пользователю.
Stronghold: Warlords выйдет 26 января 2021 года на ПК.