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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Экономическая часть кампании в геймплее Stronghold: Warlords

Опубликовано: 9 час. 40 мин. назад
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FireFly Studios опубликовала на официальном YouTube-канале новую геймплейную демонстрацию Stronghold: Warlords. Свежий 20-минутный ролик посвятили особенностям экономической части кампании в грядущей стратегии.

При прохождении игры пользователям предстоит заниматься развитием своего поселения. В процессе они столкнутся с множеством трудностей, которые показаны на видео, например, неблагоприятными погодными условиями, нехваткой ресурсов или необходимостью выполнить какие-то сложные поручения. Последние будут часто выдаваться пользователю.

Stronghold: Warlords выйдет 26 января 2021 года на ПК.

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