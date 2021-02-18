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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7

EA купила Codemasters за $1,2 млрд

Опубликовано: 18.02.2021 19:32:00, Sailas77
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Сегодня стало известно, что Electronic Arts официально купила британскую студию Codemasters. Сумма сделки составила $1,2 млрд. Благодаря этому приобретению EA стала обладателем таких брендов, как Dirt, Grid, Project CARS, WRC и получила право создавать проекты по лицензии F1.

В официальном заявлении компаний сказано, что поглощение не повлияет на работу Codemasters. Британская студия будет автономной единицей в составе Electronic Arts. Ранее ее планировало купить издательство Take-Two Interactive, однако ЕА предложила большую сумму.

 

 

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)сегодня, 08:21:32
Feliks писал(а):
мейби будет НФС с норм. физикой
Это наверно лучшее что может произойти good3
А то блин серия после MW 2005г. как то совсем не о чём.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 00:15:52
Ну теперь план на ближайшее будущее очерчен:
1) Добавляем Ultimate Team в F1
2) Пихаем pay-to-win лутбоксы в Dirt
3) Заставляем делать новую NFS с механикой батл-рояля
4) После провала последней расформировываем студию
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 23:15:50
 
В официальном заявлении компаний сказано, что поглощение не повлияет на работу Codemasters
Очередная пыль в глаза. Все мы знаем, что из себя представляет нынешняя EA...Пока что у codemasters есть временный "кислородный балон", но когда-нибудь их его лишат.
p.s. F надеждам на Overlord 3 cray
Главный капо
Spectre_05 (уровень 14)вчера, 23:05:44
Дрифт-режим в гонках, теперь будет доступен за отдельную плату
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 21:30:12
не очень обнадеживают перспективы
Игровой разум
Feliks (уровень 27)18.02.2021 20:14:23
Сообщение отредактировано пользователем 18.02.2021 20:15:09
Avtor-avtora писал(а):
Чует моё сердце ничем хорошим это обернутся не может dirol
В теории - мейби будет НФС с норм. физикой... На практике - RIP Codemasters(( Эх. Не увижу я, видимо, более, нормального дёрт, грид и иже с ними((
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)18.02.2021 20:09:24
Чует моё сердце ничем хорошим это обернутся не может dirol
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