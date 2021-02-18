EA купила Codemasters за $1,2 млрд

Сегодня стало известно, что Electronic Arts официально купила британскую студию Codemasters. Сумма сделки составила $1,2 млрд. Благодаря этому приобретению EA стала обладателем таких брендов, как Dirt, Grid, Project CARS, WRC и получила право создавать проекты по лицензии F1.

В официальном заявлении компаний сказано, что поглощение не повлияет на работу Codemasters. Британская студия будет автономной единицей в составе Electronic Arts. Ранее ее планировало купить издательство Take-Two Interactive, однако ЕА предложила большую сумму.