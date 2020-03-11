E3 2020 отменяется

Эпидемия коронавируса затронула весь мир, и игровая индустрия – не исключение. Главная игровая выставка года, E3 2020, грозит не состояться в этом году. Согласно новостному аналитическому интернет-изданию Ars Technica, посвященному информационным технологиям, в 9:30 по Лос-анджелесскому времени будет официально объявлено об отмене выставки E3 в этом году.

Подкрепляет эту информацию и то, что на Twitter-странице издателя Devolver Digital, который в последнее время существенно представлен в выставках E3, появилось сообщение об отмене бронирования билетов на авиарейсы, а также отелей.