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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0

Джефф Кили продемонстрировал DualSense

Опубликовано: 53 мин. назад, Starrkiller
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Один из учредителей премии The Game Awards, Джефф Кили, устроил прямой эфир, в котором поделился впечатлениями от нового контроллера SonyDualSense. Новый геймпад будет использоваться для PlayStation 5.

В начале эфира Джефф провел сравнение между DualShock 4 и DualSense — последний оказался немного тяжелее прошлого контроллера. Для того чтобы показать все возможности нового устройства, Кили запустил Astro’s Playroom — платформер, который будет демонстрировать новые возможности консоли и геймпада, игра будет предустановлена во всех PlayStation 5.

Далее в рамках эфира началось интервью с вице-президентом PlayStation. Вопреки недавним слухам, он заявил о том, что старт предзаказа PS5 начнется нескоро, а игроков на PlayStation 4 ждет множество самых разнообразных проектов, ведь Sony хочет плавно перейти на новое поколение, не оставив за бортом огромную часть своей аудитории. Джефф так же поинтересовался, стоит ли ждать ревизию PS5 в других цветах, однако, Эрик Лэмпел заявил, что на старте будет лишь белая ревизия консоли, в первую очередь из-за того, что сейчас выпустить новое устройство довольно сложно.

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