Два новых дополнения к Assassin's Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала два новых расширения, которые ждут Assassin's Creed Valhalla в ближайшем будущем. Первое из них будет кроссовером между предыдущей частью и нынешней, а второе позволит игрокам отправиться на исследование мифологических миров.

Assassin’s Creed Пересечение Историй – это первый кроссовер между двумя играми серии Assassin's Creed. Путь протагониста Одиссеи продолжится в двух новых историях: «Охота за сокровищами» в Assassin's Creed Одиссея и «Неизбежная встреча» в Assassin's Creed Вальгалла. Это дополнение будет доступно уже 14 декабря.

В Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарека игрокам предстоит принять на себя роль Одина. Всеотец отправится в путешествие по мирам скандинавской мифологии, чтобы спасти Бальдра, своего сына, чья смерть должна стать началом неминуемого Рагнарека. Прохождение дополнения в среднем должно занять 35 часов. Выход DLC состоится 10 марта.