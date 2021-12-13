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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 4
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Два новых дополнения к Assassin's Creed Valhalla

Опубликовано: вчера, 19:52:27
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Компания Ubisoft анонсировала два новых расширения, которые ждут Assassin's Creed Valhalla в ближайшем будущем. Первое из них будет кроссовером между предыдущей частью и нынешней, а второе позволит игрокам отправиться на исследование мифологических миров.

Assassin’s Creed Пересечение Историй – это первый кроссовер между двумя играми серии Assassin's Creed. Путь протагониста Одиссеи продолжится в двух новых историях: «Охота за сокровищами» в Assassin's Creed Одиссея и «Неизбежная встреча» в Assassin's Creed Вальгалла. Это дополнение будет доступно уже 14 декабря.

Crossover Stories - Announcement Trailer [RUS]
В Assassin’s Creed Вальгалла: Заря Рагнарека игрокам предстоит принять на себя роль Одина. Всеотец отправится в путешествие по мирам скандинавской мифологии, чтобы спасти Бальдра, своего сына, чья смерть должна стать началом неминуемого Рагнарека. Прохождение дополнения в среднем должно занять 35 часов. Выход DLC состоится 10 марта.
Dawn of Ragnarok - Cinematic Trailer [RUS]
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новыестарые4 ком.
Ком. на странице5102050100
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)4 час. 41 мин. назад
А мне играть, нравиться!!! Интересно и затягивает.
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)5 час. 24 мин. назад
Все больше и больше бесполезных дополнений.
В первом видео наглядно было видно как наплевали на главную истину и основу серии. А именно знания предков. Раньше хоть в предыдущих частях главные герои знали потомков их ремесла и союзников в этом деле. А тут помахались и увидели друг у друга клинки и задаются вопросом. Бред.
А о втором, ладно хоть удосужились почтить их память, сделав отсылки на Эцио и Коннора.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 33 мин. назад
SHEF писал(а):
эту монотонную ,унылую хрень уже не спасет ничего)

Добавлено позже:
и от названия Асассин ушли далеко и к Ведьмаку ни на шаг не приблизились
Юбисофт это мало беспокоит, каждая новая часть Ассасинов ставит рекорды продаж. Да и будем откровенны, Ассасины - далеко не самое отвратительное, что есть в современной игровой индустрии, пусть серия и утонула в полнейшей безыдейности, но оно хотя бы работает на базовом уровне и выглядит красиво, а это далеко не о всех представителях так называемой ААА-индустрии можно сказать...
Майор группы
SHEF (уровень 18)вчера, 20:22:41
эту монотонную ,унылую хрень уже не спасет ничего)

Добавлено позже:
и от названия Асассин ушли далеко и к Ведьмаку ни на шаг не приблизились
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