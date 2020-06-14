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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Dustborn – путешествие через пост-инфодемическую Америку

Опубликовано: 10 час. 12 мин. назад
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Студия Red Thread Games, известная по работе над Dreamfall Chapters: The Longest Journey и Draugen, анонсировала Dustborn. Игра является приключением с видом от третьего лица, происходящим в колоритной и полной опасностей пост-инфодемической Америке. Группе изгоев предстоит пересечь континент, чтобы доставить таинственную посылку из Калифорнии в Новую Шотландию.

Игрок выступает в роли Пакс, недавно вышедшей из тюрьмы аферистки со сверхъестественными способностями, подпитываемыми дезинформацией. Пытаясь выполнить главную задачу по доставке посылки через весь континент, вы встретитесь с фанатичными пуританами и представителями авторитарного Правосудия, а Пакс, кстати, при всем при этом находится на четвертом месяце беременности. Так что без команды не обойтись.

Релиз Dustborn запланирован на 2021 год на ПК и консоли следующего поколения.

Teaser Trailer
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