Dustborn – путешествие через пост-инфодемическую Америку

Студия Red Thread Games, известная по работе над Dreamfall Chapters: The Longest Journey и Draugen, анонсировала Dustborn. Игра является приключением с видом от третьего лица, происходящим в колоритной и полной опасностей пост-инфодемической Америке. Группе изгоев предстоит пересечь континент, чтобы доставить таинственную посылку из Калифорнии в Новую Шотландию.

Игрок выступает в роли Пакс, недавно вышедшей из тюрьмы аферистки со сверхъестественными способностями, подпитываемыми дезинформацией. Пытаясь выполнить главную задачу по доставке посылки через весь континент, вы встретитесь с фанатичными пуританами и представителями авторитарного Правосудия, а Пакс, кстати, при всем при этом находится на четвертом месяце беременности. Так что без команды не обойтись.

Релиз Dustborn запланирован на 2021 год на ПК и консоли следующего поколения.