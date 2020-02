Dreams спешит к релизу – смотрим финальный трейлер

Студия Motion Twin выпустила сегодня платное дополнение The Bad Seed для своего платформера Dead Cells. Вдобавок она анонсировала коллекционное издание игры под названием Prisoner’s Edition, которое...

Бесплатное DLC Wrath of the Sea – уже в Thea 2: The Shattering

Пошаговая 4X-стратегия в сеттинге темного славянского фэнтези под названием Thea 2: The Shattering обзавелась новым бесплатным дополнением – Wrath of the Sea. DLC посвящено морской тематике и...