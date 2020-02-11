Dreams спешит к релизу – смотрим финальный трейлер

Компания Sony и студия Media Molecule представили трейлер к грядущему релизу творческого конструктора Dreams. С апреля игра пребывала в неспокойных водах раннего доступа, а теперь, 14 февраля 2020 года, она официально выйдет на PlayStation 4.

Конструктор Dreams позволяет создавать собственные фильмы, картины, музыку и даже полноценные игры, чтобы затем поделиться ими с огромным сообществом любопытных пользователей. Здесь почти нет ограничений, так что вы сможете дать своему воображению разгуляться по-крупному.