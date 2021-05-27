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Dragon Quest III получил HD-ремейк

Опубликовано: сегодня, 10:40:21
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Кроме анонса Dragon Quest XII: The Flames of Fate, во время трансляции в честь 35-летия серии Dragon Quest был анонсирован HD-ремейк Dragon Quest III. Игра получит высококачественные спрайты с 3D-окружением, совмещая 2D-анимации с 3D-масштабом и глубиной. Дата релиза, ровно как и платформы, на которые выйдет проект, не сообщаются, однако, как и в случае с Dragon Quest XII: The Flames of Fate, разработчики собираются выпустить игру в один день во всем мире.

Square Enix представила трейлер Dragon Quest III HD Remake, демонстрирующий нарезки геймплея. Игравшие в Octopath Traveler заметят сходство по художественному стилю и оформлению, что не удивительно, ведь продюсером ремейка является Масааки Хаясака, работавший над этим проектом.

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Игровой разум
Айрат (уровень 17)7 час. 4 мин. назад
буду ждать Dragon Quest III HD Remake, аж прослизился))
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