Double Trouble – новое дополнение для Wargroove

Тактическая стратегия Wargroove, получившая очень положительные отзывы в Steam, скоро обзаведется крупным дополнением Double Trouble. Распространяться новинка будет бесплатно – с 6 февраля на PC, Xbox One и NSwitch (чуть позже и на PS4).

DLC окажется действительно масштабным, так как добавит в Wargroove новую сюжетную кампанию, воров и стрелков (юниты), трех уникальных командиров, задания для аркадного режима, несколько локаций для мультиплеера, свежее звуковое сопровождение, вулканическую тему для карт и другое. По словам девелоперов, создание Double Trouble началось еще до выхода самой игры.