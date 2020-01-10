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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Dota Underlords готовится покинуть ранний доступ

Опубликовано: 6 час. 11 мин. назад
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С лета прошлого года компания Valve держит свои «боевые шахматы» Dota Underlords в оковах открытой бета-версии. Накануне же стало известно, что игра все-таки собирается покинуть ранний доступ – в конце февраля 2020.

Перед долгожданным релизом разработчики добавят в Dota Underlords еще один крупный апдейт, состоящий из последнего запланированного лорда. Что касается обычных патчей с балансными правками, то их девелоперы продолжат выпускать на регулярной основе.

После премьеры в Dota Underlords начнется 1 официальный сезон, который расщедрится на боевой пропуск, ротации героев и предметов, изменения интерфейса, «Городской рейд» и другое. Тогда же, по-видимому, будет запущена активная рекламная кампания Dota Underlords.

 

Dota Underlords картинка

 

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