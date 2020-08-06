DOOM Eternal и TES Online получат версии для PS5 и Xbox Series X

Издательство Bethesda Softworks анонсировало версии DOOM Eternal и The Elder Scrolls Online для консолей следующего поколения. Владельцам указанных игр на PlayStation 4 и Xbox One они достанутся бесплатно. Кроме того, специалисты компании работают над тем, чтобы проекты поддерживали обратную совместимость на новых приставках.

В официальном пресс-релизе от Bethesda, на который ссылаются западные СМИ, компания также пообещала в ближайшие недели рассказать об улучшениях в версиях DOOM Eternal и The Elder Scrolls Online для PS5 и Xbox Series X. Одновременно с этим издательство объявит дату выпуска проектов на грядущих консолях.

Любопытно, что о бесплатной версии The Elder Scrolls V: Skyrim для PlayStation 5 и Xbox Series X компания пока не спешит объявлять, хотя игра много раз переиздавалась на разнообразных платформах. Напомним, что завтра, 7 августа, начнется QuakeCon, который в этом году пройдет в цифровом формате. Мероприятие продлится до 9 августа.