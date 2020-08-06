НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
15623110
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
86Место:264 / 1561
Общая информацияНовости (19)Видео (13)Скриншоты (7)ОбзорПохожие игры (8)Достижения

DOOM Eternal и TES Online получат версии для PS5 и Xbox Series X

Опубликовано: 06.08.2020 19:45:24
Поделиться:  

Издательство Bethesda Softworks анонсировало версии DOOM Eternal и The Elder Scrolls Online для консолей следующего поколения. Владельцам указанных игр на PlayStation 4 и Xbox One они достанутся бесплатно. Кроме того, специалисты компании работают над тем, чтобы проекты поддерживали обратную совместимость на новых приставках.

В официальном пресс-релизе от Bethesda, на который ссылаются западные СМИ, компания также пообещала в ближайшие недели рассказать об улучшениях в версиях DOOM Eternal и The Elder Scrolls Online для PS5 и Xbox Series X. Одновременно с этим издательство объявит дату выпуска проектов на грядущих консолях.

Любопытно, что о бесплатной версии The Elder Scrolls V: Skyrim для PlayStation 5 и Xbox Series X компания пока не спешит объявлять, хотя игра много раз переиздавалась на разнообразных платформах. Напомним, что завтра, 7 августа, начнется QuakeCon, который в этом году пройдет в цифровом формате. Мероприятие продлится до 9 августа.

 

Скриншот игры The Elder Scrolls Online

 

Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Вчера Sony представила игры, которые будут бесплатными в августе для подписчиков PS Plus, а сегодня за ней последовала и компания Microsoft, назвав проекты, что достанутся подписчикам Xbox Live Gold. Как обычно... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Destroy All Humans! – обзор Destroy All Humans! 2005 года выпуска – это забавная нишевая игра, которая имеет горстку фанатов. Но до культового статуса Resident Evil 2, Final Fantasy VII и Mafia ей, как человечеству до первого контакта с инопланетянами. Так зачем же делать ремейк средней по всем параметрам игры... Destroy All Humans! – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
45 мин. назад0Трейлер обновления Stonethorn для The Elder Scrolls Online 1 час. 27 мин. назад0Тизер DLC The Ancient Gods, Part One к DOOM Eternal 4 час. 22 мин. назад5Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» 4 час. 48 мин. назад0Релизный трейлер Fast and Furious Crossroads – игра уже вышла 5 час. 34 мин. назад0Activision намекнула, что совсем скоро анонсирует новую Call of Duty сегодня, 01:00:581AWE – второе и последнее дополнение для Control сегодня, 00:38:551Знакомство с боевой системой Godfall
Новости игр
Анонс многопользовательской игры Hood: Outlaws & LegendsИГРЫ Анонс многопользовательской игры Hood: Outlaws & Legends Во время State of Play состоялся анонс новой многопользовательской PvPvE игры Hood: Outlaws & Legends, разработкой которой занимается Sumo Newcastle, а в роли издателя выступает Focus Home Interactive... Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц»ИГРЫ Rocksteady анонсировала игру по мотивам «Отряда самоубийц» Rocksteady Studios, известная по трилогии Batman: Arkham, на официальном аккаунте в Twitter внезапно анонсировала свой следующий проект – игру по мотивам «Отряда самоубийц». Ее полноценная демонстрация состоится 22 августа... Battletoads выйдет в августеИГРЫ Battletoads выйдет в августе Компания Microsoft опубликовала новый трейлер Battletoads, сообщающий дату релиза проекта. Поиграть за знаменитых жаб в новой мультяшной обертке можно будет уже 20 августа 2020 года на ПК и Xbox One...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Выход Serious Sam 4 отложили, но долго ждать все равно не придетсяCtrl + стрелка вправо