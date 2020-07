Tell Me Why

Tell Me Why XOne / ПК

Microsoft совместно с компанией DONTNOD (Life is Strange, Twin Mirror) в ходе эфира Xbox Games Showcase анонсировали дату выхода первой главы интерактивной драмы Tell Me Why. Ее релиз состоится 27 августа на PC и Xbox One.

Действие развернется на Аляске, а игра будет поднимать важные остросоциальные вопросы. Игроки смогут взять на себя роль двух братьев-близнецов Элисона и Тейлора, которые должны узнать тайны своего непростого прошлого.