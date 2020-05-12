Дневник разработчиков Immortal Realms: Vampire Wars

Компания Palindrome Interactive выпустила дневник разработчиков карточной пошаговой стратегии Immortal Realms: Vampire Wars, рассказывающий о фракциях и других аспектах игры.

Игрокам предстоит взять под свое управление один из трех вампирских кланов: Дракул, Носфернус или Моройя. Вампиры первой фракции, согласно названию, основаны на мифологии о Графе Дракуле. Они живут в синергии с людьми, не брезгуя делать из них вампиров и брать в свою армию, в отличие от остальных кланов.

Носфернусы относятся к более древним вампирам, а управляет ними Урхамму – вампир-повелитель, живущий уже несколько тысяч лет. Однажды он был пленен, но теперь вновь пробудился. Моройя – пристанище коварных и благородных вампиров под предводительством Элизабет, которая была предана своим мужем.

В Immortal Realms: Vampire Wars игрокам предстоит захватывать территории, сражаться с другими армиями, заниматься экономикой, изучать различные технологии для доступа к новым юнитам, строить свою империю и многое другое. Релиз игры состоится 28 августа на ПК, PS4, Xbox One и Switch.