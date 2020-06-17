Дневник разработчиков Horizon Forbidden West

Менее недели назад состоялся официальный анонс Horizon Forbidden West, сиквела весьма удачного проекта студии Guerrilla Games. На этот раз разработчики предложат игрокам отправиться на исследование новой локации, которая благодаря возможностям PlayStation 5 будет не только красивее визуально, но и позволит изучить подводный мир, скрывающий массу интересного и иногда опасного.

Наличие высокопроизводительного SSD сделает возможным практически мгновенные загрузки, будь то быстрое перемещение к ранее посещенным локациям через карту мира или возвращение к контрольной точке после не самой удачной встречи с одним из новых робо-динозавров. Детальнее об этом разработчики рассказывают в свежем видеодневнике.

Релиз Horizon Forbidden West ожидается в 2021 году на PlayStation 5.