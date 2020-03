Для Two Point Hospital выпустят новое DLC – Off The Grid

Студия Two Point анонсировала для своего больничного симулятора Two Point Hospital новое дополнение под названием Off The Grid. Событие сопроводил пояснительный трейлер с точной датой релиза – 18 марта 2020 года в Steam.

Экологическое DLC заставит вас прибегнуть к альтернативным методам добычи воды и электричества. Вы сможете установить в своем госпитале специальные емкости для сбора дождевой воды, построить чистые энергостанции и разбить аптечные огороды.

Off The Grid также добавит в Two Point Hospital новые болезни. В вашу клинику начнут прибывать люди с Синдромом дачника, Зайчатками разума, Дырявой головой, Камином в почках, Укорзиной и многими другими недугами. Среди новых карт обнаружатся Парк Кудыкино, город Флюгер и поселение Старое Новоселово.

