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Для Two Point Hospital выпустят новое DLC – Off The Grid

Опубликовано: 6 час. 1 мин. назад
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Студия Two Point анонсировала для своего больничного симулятора Two Point Hospital новое дополнение под названием Off The Grid. Событие сопроводил пояснительный трейлер с точной датой релиза – 18 марта 2020 года в Steam.

Экологическое DLC заставит вас прибегнуть к альтернативным методам добычи воды и электричества. Вы сможете установить в своем госпитале специальные емкости для сбора дождевой воды, построить чистые энергостанции и разбить аптечные огороды.

Off The Grid также добавит в Two Point Hospital новые болезни. В вашу клинику начнут прибывать люди с Синдромом дачника, Зайчатками разума, Дырявой головой, Камином в почках, Укорзиной и многими другими недугами. Среди новых карт обнаружатся Парк Кудыкино, город Флюгер и поселение Старое Новоселово.

Off The Grid Announce Trailer
Видео обрабатывается, выбор качества временно недоступен.
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